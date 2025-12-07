Delincuentes armados de pistola roban más de 260 mil córdobas en negocio jinotegano

Un monto de 120 mil córdobas y 4 mil dólares en efectivo robaron delincuentes desconocidos del interior de un negocio, en la comarca El Consuelo, ubicada en el municipio de Jinotega.

Doña Martha Lorena Ochoa, de 47 años, relató que dos sujetos armados de pistolas llegaron al local y encañonaron a las personas que estaban en el lugar.

Acto seguido se apoderaron de la fuerte cantidad de dinero y luego huyeron con rumbo desconocido.

