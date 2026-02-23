Delincuentes agreden brutalmente a joven en Estelí

Con lesiones graves resultó el joven Joiser Alaniz Gutiérrez, de 19 años, al ser atacado con piedras y cuchillos por sujetos desconocidos en el barrio 29 de octubre de la ciudad de Estelí.

Ataque en Estelí deja gravemente herido a joven de 19 años

El hecho se registró a dos cuadras al sur de Productos Nicarao a las 11 de la noche cuando Joiser andaba comprando cigarrillos.

Después de ser auxiliado por socorristas de la Cruz Blanca, el lesionado fue llevado al hospital San Juan de Dios de Estelí.

Heydi Alaniz informó que producto de la agresión su sobrino sufrió lesiones en la cabeza, la frente y otras partes del cuerpo.

El señor Francisco Galeano, habitante del barrio, lamentó el hecho y señaló que casos como éste no son frecuentes en esa zona.

Las autoridades policiales se presentaron para investigar la identidad y ubicación de los autores.

