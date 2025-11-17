Delincuente roba joyas, electrónicos y artículos de marca aprovechando que casa estaba sola en Rivas

La Policía Nacional investiga un robo ocurrido la madrugada de este lunes en el barrio Monte San Juan, en la ciudad de Rivas, donde un delincuente ingresó a una vivienda que se encontraba sola, sustrayendo una gran cantidad de artículos personales y de valor.

La víctima, Adys Yuli Rodríguez, denunció que el robo se perpetró alrededor de la 1:13 de la madrugada, cuando para acceder a la casa, el sujeto forzó la puerta, rompió candados y dañó las cerraduras.

Lo sustraído incluye una cadena de oro, un teléfono Samsung S23 Plus, una docena de perfumes, seis bolsos de marca, ocho pares de zapatos de marca, una licuadora y un tanque de gas.

Cámaras de seguridad de una vivienda cercana lograron captar al delincuente cargando las pertenencias robadas.

Las autoridades y Adys Yuli Rodríguez pidieron a la ciudadanía de que si observan a alguien vendiendo artículos con esas características o logran reconocer al individuo captado por las cámaras, lo reporten a la Policía Nacional.



