Delincuente con culebra tatuada deja sin celular a pobladora de la Gran Sultana

La policía de Granada busca un sujeto moreno, alto y con una “culebra” tatuada en el brazo derecho, circulado por una serie de robo con intimidación.

Una de sus víctimas recientes fue la joven Milagros Gómez González, de 28 años, a quien el amigo de lo ajeno asaltó en la calle Arsenal.

La afectada relató que el delincuente la intimidó con un cuchillo “brillante de filoso” y no tuvo más remedio que entregarle su celular y 1,500 córdobas que portaba en una cartera.

