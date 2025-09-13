type here...
Buscar
27.7 C
Managua
sábado, septiembre 13, 2025
Sucesos

Dan último adiós a trabajadora de la alcaldía de El Rama que murió en accidente de moto

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

Familiares, amigos, compañeros de trabajo y de estudios dieron el último adiós este sábado, a Katherine Yahoska Amador Morraz, de 22 años, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado jueves en la zona de El Areno, en el tramo de carretera El Rama y Wapi.

Amador Morraz, viajaba como pasajera en la motocicleta conducida a exceso de velocidad por Jennifer Gabriela Espinoza de 39 años, quien perdió el control, se salió de la vía y fueron a parar al fondo de un abismo.

La infortunada joven era reconocida por su carisma, compromiso y calidad humana. Ella laboraba en la Alcaldía Municipal de El Rama, institución que le rindió un emotivo acto póstumo como homenaje a su memoria previo a sus funerales.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456