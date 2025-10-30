Dan último adiós a diriambino que murió ahogado cuando regresaba de Costa Rica

En un ambiente de tristeza y consternación, familiares y amigos acompañaron hasta su última morada a Ronald Rafael Jarquín Gutiérrez, la madrugada de este miércoles.

Ronald Rafael Jarquín Gutiérrez

Jarquín Gutiérrez era originario del barrio Los Gutiérrez, de Diriamba, Carazo, y fue trasladado desde Cárdenas, Rivas, para recibir cristiana sepultura en el cementerio de su localidad.

Los familiares vivieron días de angustia desde el pasado sábado cuando Ronald dejó de comunicarse con ellos al ingresar a Nicaragua por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, luego de llegar desde Costa Rica.

La angustiosa búsqueda terminó con el hallazgo de su cuerpo en las aguas del río Sapoá, en el sector del municipio de Cárdenas, Rivas.

Ronald dejó dos hijos en la orfandad y sus parientes en Carazo suponen que murió ahogado cuando se disponía a cruzar el caudaloso río.

Sin embargo, agentes policiales y forense continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias precisas en que falleció el diriambino Ronald Jarquín.

