Dan cristiana sepultura a pescador de la Bocana de Tipitapa que falleció ahogado en el Lago de Managua

En el cementerio municipal de Tipitapa recibió cristiana sepultura este miércoles, Germán Javier Hernández Artola, de 35 años, cuyo cuerpo fue recuperado la mañana de ayer por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua en el Lago de Managua.

Justina Artola despide a su hijo con una flor roja

Durante el cortejo fúnebre, la señora Justina del Carmen Artola Martínez lanzó una flor roja sobre los restos de su hijo Germán Javier como símbolo del amor que permanecerá siempre en su corazón.

Entre lágrimas, doña Justina recordó a su hijo por sus bonitos modos con ella, por ser su brazo derecho y apoyarla en todo.

El féretro salió del Instituto de Medicina Legal directo al cementerio municipal con el acompañamiento y apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal de Tipitapa.

El pescador Germán Hernández Artola era originario del barrio La Bocana, de Tipitapa, y se ahogó el martes 10 de marzo al volcarse la lancha en que faenaba junto a su primo Marlon Artola por el sector de Punta Huete, en el Lago Xolotlán.

Su cuerpo fue localizado a 3.5 millas náuticas al noreste de la Capitanía del puerto Salvador Allende, en Managua.

Tras el vuelco, Marlon Artola fue rescatado con vida, flotando aferrado a una pichinga en un lugar ubicado entre Momotombo y la Isla del Amor.

Marlon dijo al ser rescatado que los fuertes vientos volcaron la lancha en que pescaban, y que ambos se aferraron a la pichinga, pero al caer la noche su primo German Javier, perdió fuerzas y se soltó, muriendo por sumersión.

