miércoles, septiembre 17, 2025
Sucesos

«Cuervo» adicto a las drogas es hallado muerto en la casa que habitaba en Tipitapa

Por Jhonny Martínez
Un hombre llamado Manuel, de 33 años de edad, fue hallado muerto mediante la asfixia mecánica en la casa que habitaba en el barrio Francisco Rojas, en el municipio de Tipitapa, la madrugada de este miércoles.

Hallan muerto a Manuel 'El Cuervo' en Tipitapa
Manuel era mejor conocido como “El Cuervo”, y su cuerpo fue encontrado la mañana de hoy por allegados quienes de inmediato dieron la voz de alerta a las autoridades de la Policía Nacional de la Estación VIII.

Agentes del orden público se presentaron a la casa situada del rótulo de Sopas Mirna dos cuadras abajo y media al sur para realizar las investigaciones respectivas y descartar mano criminal.

De acuerdo con los vecinos, “El Cuervo” se había vuelto un adicto a las drogas y caminaba por las calles con el gorro de una sudadera cubriéndole la cabeza para ocultar su rostro.

