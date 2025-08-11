type here...
Sucesos

Cuatro personas sucumben ante la muerte por distintas enfermedades en el Hospital Lenín Fonseca

Por Jhonny Martínez
En el hospital Antonio Lenin Fonseca se rindieron ante la muerte cuatro capitalinos que padecían de diversas enfermedades.

Entre las personas que dieron su último suspiro en el centro asistencial, están doña Elvira del Socorro Aburto, de 63 años, quien residía en el barrio San Antonio, y Amalia Esther Jarquín Cruz, de 54 años, quien habitaba en la comarca las Jagüitas.

También fallecieron en el hospital Lenin Fonseca, Juan Ramón García Calero, de 60 años, quien vivía en el barrio Altagracia, y Juan Ramón Hernández Leiva, de 72 años, quien era residía en el barrio Mirna Ugarte.

