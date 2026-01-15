Cuarteto de sujetos armados asaltan dos viviendas en Rancho Grande

Cuatro delincuentes que se desplazaban a bordo de dos motocicletas asaltaron las viviendas de dos familias en el sector conocido como La Brisa, en la comunidad El Tabaco, de Rancho Grande, Matagalpa, la mañana de este jueves.

Cazadores de noticias informaron que los delincuentes portaban armas de fuego largas y se metieron a robar a las casas de don Ricardo Zeledón y Domingo Rivas, de donde se llevaron dinero, prendas y otros objetos de valor.

Don Ricardo denunció que además de su dinero y los artículos de valor, los delincuentes se le llevaron un revólver y un arma larga.

Tras cometer los asaltos, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de las motocicletas y las autoridades se encuentran buscando pistas que lleven a dar con su paradero.

