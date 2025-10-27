Cuarteto de ladrones en moto realizan asaltos simultáneos en una misma calle de Ciudad Sandino

Las autoridades policiales están tras la pista de cuatro delincuentes vestidos con chaquetas negras quienes la mañana de este lunes interceptaron en dos motos a tres personas para asaltarlas de manera simultánea en el sector de La Palmera, en la zona 6 del municipio de Ciudad Sandino.

Los hechos delictivos quedaron grabados en diferentes cámaras de seguridad del sector en donde se observa que las motos avanzan al mismo tiempo en una calle, y de pronto, los sujetos que van como pasajeros se bajan en distintas aceras y se abalanzan sobre un varón y dos mujeres.

En el caso de un varón que circula de frente en la acera izquierda se observa que hay un forcejeo con un delincuente armado de pistola y que logra escapar corriendo hacia adelante, mientras en la acera de enfrente otro ladrón se va encima de dos mujeres, que buscan como defenderse del ataque.

Debido a obstáculos frente a las cámaras y la distancia no se observa con precisión los artículos robados a las víctimas por los sinvergüenzas que según otras personas, han estado azotando todas las zonas del municipio de Ciudad Sandino y las comunidades aledañas.