martes, agosto 12, 2025
Sucesos

Cuarteto de criminales madrugan para asesinar a poblador de El Castillo

Por Jhonny Martínez
El ciudadano José Adonis Rivera, de 37 años, fue ultimado a eso de las 05:00 de esta madrugada por varios sujetos que llegaron a buscarlo a su vivienda, en la comarca Buena Vista, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

José Adonis Rivera, de 37 años

Nuestro colaborador en Río San Juan, José Duarte, indicó que pariente de la víctima indicaron que tres hombres y una mujer llegaron a la vivienda de Rivera, a eso de las 4 de esta madrugada, y discutieron con él para luego uno de ellos dispararle un balazo en el abdomen y propinarle un machetazo en la cabeza.

Posteriormente los sujetos huyeron, por lo que sus parientes llevaron a José Adonis, al puesto de salud Heriberto López, de Buena Vista, donde murió minutos más tarde debido a sangrado masivo.

