Cuarteto de criminales madrugan para asesinar a poblador de El Castillo

El ciudadano José Adonis Rivera, de 37 años, fue ultimado a eso de las 05:00 de esta madrugada por varios sujetos que llegaron a buscarlo a su vivienda, en la comarca Buena Vista, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
Nuestro colaborador en Río San Juan, José Duarte, indicó que pariente de la víctima indicaron que tres hombres y una mujer llegaron a la vivienda de Rivera, a eso de las 4 de esta madrugada, y discutieron con él para luego uno de ellos dispararle un balazo en el abdomen y propinarle un machetazo en la cabeza.
Posteriormente los sujetos huyeron, por lo que sus parientes llevaron a José Adonis, al puesto de salud Heriberto López, de Buena Vista, donde murió minutos más tarde debido a sangrado masivo.