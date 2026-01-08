Crimen atroz: Muchacho es encontrado con sus brazos amputados en Bluefields

El pasado lunes fue encontrado en avanzado estado de descomposición el cuerpo del joven Millán Javier León Jarquín, de 27 años, ultimado y desmembrado presuntamente con machete.

El hallazgo fue hecho en la comarca Wilinky, sector conocido como El Banco, al sur de la ciudad de Bluefields, donde lugareños localizaron el cadáver de Millán León, en avanzado estado de descomposición y con ambos brazos amputados.

La policía continúa las investigaciones para determinar el móvil y quien o quienes cometieron el crimen atroz.

