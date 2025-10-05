Crecida del Río San Ramón arrastra a la muerte a conductor de camioneta

La madrugada de hoy domingo fue recuperado el cuerpo del ciudadano Lester Sandoval, quien la noche el sábado pereció ahogado en el barrio Carlos Núñez, en San Ramón, Matagalpa.

Tragedia en San Ramón: Muere ahogado Lester Sandoval,

Al momento de la fatalidad, Lester Sandoval conducía una camioneta Hilux azul, en la que se aventuró a intentar cruzar las corrientes del río San Ramón, que de desbordó por las lluvias.

Al llegar al sector conocido como La Rampla, la camioneta fue arrastrada por las corrientes, sin embargo, habitantes de la zona apoyados con mecates lograron rescatar con vida a su acompañante Meyling Huerta Flores, de 31 años.

OTRO AHOGADO

Olman López Molina

Siempre en San Ramón, Matagalpa, el joven Olman López Molina, de 20 años, pereció ahogado la noche del sábado.

Conocidos dijeron que Olman cometió la imprudencia de intentar cruzar el río Los Martínez, y las fuertes corrientes lo ahogaron.

Su cuerpo fue trasladado a la comunidad Guadalupe Arriba, para ser sepultado por sus familiares.

