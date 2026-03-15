Costa Rica: pleito entre Nicaragüenses deja uno muerto y otro preso en Limón

El nicaraguense Wilson Esau González Herrera, de 28 años, fue asesinado por otro compatriota durante un pleito al calor de los tragos, en el sector de El Humo, en Roxana del cantón de Pococí, provincia de Limón, Costa Rica.

Escena del crimen en El Humo, Roxana

El nicaragüense fue encontrado ensangrentado dentro de su casa por su novia que lo llegó a buscar.

Según las autoridades, afuera de la casa del fallecido, quien era oriundo del barrio La Pista, en Wiwili, Jinotega, se encontraba el autor del crimen, quien tenía una cortada en el codo derecho.

El pinolero asesino, de 25 años, era compañero de trabajo de la víctima, y ambos se dedicaban a la cosecha de yuca en distintos sectores del cantón de Pococí.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, detuvieron al nicaragüense asesino, en tanto la familia de Wilson Esaú esta pidiendo colaboración de 3 mil dólares para repatriar el cuerpo a su tierra natal.