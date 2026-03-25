Costa Rica: nicaragüense es asesinado en La Fortuna, San Carlos

El compatriota Jarvin David Luna López, de 30 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en Costa Rica.

Jarvin David Luna López, de 30 años, fue asesinado

Los informes detallan que Luna López estaba en las afueras de un bar en el centro de La Fortuna de San Carlos, cuando fue atacado por un hombre que descendió de un carro Toyota gris y le disparó en el abdomen, sin mediar palabras.

Tras cometer el crimen, el pistolero huyó con rumbo desconocido.

Agentes de investigación judicial se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las causas del homicidio y dar con el responsable.

Jarvin Luna vivía en el barrio Dora, en La Fortuna de San Carlos y no tenía familiares en Costa Rica.

