Costa Rica: docena de «cholencos» procedentes de Nicaragua se salvan de ser convertidos en embutidos

La Policía de Frontera de Los Chiles retuvo 12 caballos que aparentemente fueron llevados de forma ilegal desde Nicaragua hacia territorio costarricense.

Rescate de caballos en frontera: casos de maltrato animal

Los caballos que eran trasladados en un camión estaban flacos, están en malas condiciones de salud, además de presentar golpes y ulceras.

De acuerdo con algunas fuentes, en algunos puntos de Costa Rica, los caballos viejos o en mal estado de salud, son comprados por personas que los sacrifican para luego elaborar embutidos destinado a los mercados ticos.

De momento, los animales fueron salvados y puestos a la orden del Servicio Nacional de Salud Animal.

