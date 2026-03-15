Costa Azul sufre accidente de transito en Malacatoya

Tremendo susto se llevaron este domingo los integrantes del grupo Costa Azul, el Imperio de la Cumbia, al verse involucrados en un accidente de tránsito en la carretera Malacatoya-Granada.

Choque en carretera: Costa Azul envuelto en humo

El microbús, placa CZ 21-486, que transportaba a los intérpretes de “Kull y Alan”, colisionó por detrás a un carro placa de Rivas 11-267, debido a la falta de visibilidad en la zona, por el inmenso humo producto de la quema de maleza.

Fred Quintero, vocalista principal del grupo, quien se cree el cantante más guapo de Nicaragua, transmitió el hecho mediante sus redes sociales, asegurando que los integrantes de Costa Azul estaban todos bien de salud, al igual que los ocupantes del carro colisionado.

La policía llego al sitio a iniciar las investigaciones del caso.