Cortocircuito causa incendio de valiosa motoniveladora en Rivas

Una motoniveladora de la municipalidad quedó prácticamente inservible al incendiarse en el kilómetro 152 de la carretera Brito – San Juan del Sur, en el departamento de Rivas.

Motoniveladora incendiada en carretera de Rivas

La maquinaria placas RI 170 era trasladada de Playa Gigante hacia Playa Brito donde se realizarían labores de reparación de la entrada a la costa, cuando de pronto se le apagó el motor.

En ese momento, el conductor José Alfredo Bonilla Sevilla, de 45 años, se bajó de la maquina y al revisar el motor se percató que estaba tomando fuego, pero no portaba un extintor.

Al sitio del siniestro se presentaron miembros de los Bomberos Unidos de Tola quienes determinaron que el incendio fue originado por un cortocircuito que alcanzó materiales de fácil combustión.

Las pérdidas económicas del incendio de la motoniveladora se estiman en cinco millones de córdobas.