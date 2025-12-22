Cortadora de café fallece al caerle encima un árbol en Telpaneca

La señora Frania del Socorro Talavera, de 33 años, falleció tras caerle encima un enorme árbol en el sector El Naranjo, de la comunidad San Jerónimo, jurisdicción de Telpaneca, en el departamento de Madriz.

Tragedia en Telpaneca: joven muere al caerle un árbol

La desgracia sucedió la mañana de este lunes en la finca del señor Pedro Rodríguez cuando Frania realizaba labores de corte de café, y de pronto los fuertes vientos derribaron el árbol, que la dejó atrapada bajo sus pesadas ramas.

Al conocer lo ocurrido, familiares de la joven y pobladores del sector llevaron motosierras para rescatarla, sin embargo, al lograr sacarla comprobaron que ya no tenía los signos vitales.

El suceso ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad quienes han apoyado a la familia doliente.

