Copiloto de camión muere en colisión contra rastra en carretera Sébaco – Matagalpa

El señor Norman Antonio Martínez Molina, de 48 años, murió de forma inmediata a las 5 de esta mañana de jueves cuando el camión en que viajaba como pasajero impactó en la parte trasera de una rastra en el sector de Cerro Largo, kilómetro 114 de la carretera Sébaco – Matagalpa.

Choque fatal en la carretera Sébaco-Matagalpa

El camión que circulaba de norte a sur, transportaba tanques de gas licuado y era conducido por el joven Egdel Abelino González Meza, de 25 años, quien no se percató a tiempo de la rastra que estaba estacionada en una recta desde el lunes, luego de presentar desperfectos mecánicos.

La víctima mortal, Norman Antonio Martínez Molina era originario de Terrabona, Matagalpa, en tanto Egdel Abelino González es oriundo del sector de las “3 Marías” Matagalpa.

Al lugar del trágico percance vial se presentaron miembros de los Bomberos Unificados de Sébaco quienes extrajeron a los dos hombres de la cabina del camión y luego Cruz blanca trasladó a Egdel al Hospital César Amador Molina.

La Policía Nacional también se presentó al sitio para realizar las investigaciones correspondientes.

Impacto fatal en carretera Sébaco-Matagalpa