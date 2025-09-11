Consumo excesivo de licor le quita la vida a hombre cerca del Mercado de Boaco

Pobladores y comerciantes del mercado municipal de Boaco encontraron la mañana de este jueves, el cuerpo sin vida de José Margarito Sevilla Escoto, de 62 años.

Hallan sin vida a José Margarito Sevilla en mercado de Boaco

El hombre, originario de la comunidad Las Lagunas, fue hallado en la acera de una distribuidora, cerca del mercado municipal.

Al ser alertadas, las autoridades policiales se presentaron en el lugar para acordonar la zona y realizar las investigaciones.

Un médico forense dictaminó que el deceso se debió a una hipoglucemia y el consumo excesivo de alcohol, lo que le provocó un cuadro irreversible.

Se calcula que al momento del hallazgo, el hombre tenía más de ocho horas de haber fallecido.

Comerciantes de la zona, que lo conocían como una persona en situación de vulnerabilidad, expresaron pesar por su muerte.

La familia de Sevilla Escoto fue notificada y, tras cumplir con los procedimientos legales, trasladó el cuerpo a su comunidad de origen para su cristiana sepultura.

