Conductora y pasajera quedan «magulladas» al sufrir accidente en Diriamba

Valeria López Brenes, de 34 años, y su pasajera Adilia Baltodano Gutiérrez, de 37, resultaron lesionadas al chocar en motocicleta al chocar contra el carro que conducía doña Anneliese Mush de González.

El accidente ocurrió en Diriamba, Carazo, donde ambas féminas fueron atendidas y luego trasladadas por Bomberos Unidos al hospital El Maestro.

Agentes de tránsito investigan las causas que provocaron el aparatoso accidente.

