Conductora de moto muere al estrellarse contra un camión en Villa El Carmen

Marling Esperanza Aragón Peña, de 21 años, murió la madrugada de hoy domingo al accidentarse en motocicleta en la comarca Santa Rita, ubicada en Villa El Carmen, Managua.

Tragedia en Villa El Carmen: joven muere en accidente

Habitantes de la zona dijeron que Marling conducía en presunto estado de ebriedad y a exceso de velocidad la moto placa MY 32-007.

Por no guardar la distancia, Aragón Peña chocó contra el camión placa M 358656 que manejaba Rimsky Calero Real, de 35 años.

A causa del impacto, la joven Marling Esperanza sufrió graves lesiones que le causaron la muerte.

