Conductor y pasajero de moto pierden la vida al impactar contra valla metálica en El Jícaro

José Omar García Gutiérrez, de 22 años, y Evaristo Luna Mairena, de 38, murieron la tarde de este domingo, al accidentarse en motocicleta en el sector de La Pimienta, en Susucayan, municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia.

La información proveniente de la zona indica que el conductor de la moto, José Omar, y su acompañante Evaristo iban en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que propicio el fatal accidente en una curva.

Ambos quedaron muertos a orilla de un poste de energía eléctrica después de impactar contra una valla metálica. Los fallecidos supuestamente eran oriundos de la comunidad Las Mesas.

La policía de El Jícaro ya investiga la tragedia.