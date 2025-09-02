Conductor sobrevive a espectacular accidente en carretera El Crucero – Diriamba

Milagrosamente, Kener José López, de 45 años, resultó solo con golpes leves tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo entre El Crucero y Diriamba.

Milagroso accidente: Kener López sobrevive al vuelco

A causa del accidente, la camioneta de color amarillo con negro, que iba conduciendo, terminó con las llantas hacia arriba.

Testigos dijeron que el hombre sobrevivió al impacto a pesar de la magnitud de los daños materiales.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para investigar los detalles y determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.

