type here...
Buscar
28.7 C
Managua
martes, septiembre 2, 2025
Sucesos

Conductor sobrevive a espectacular accidente en carretera El Crucero – Diriamba

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Milagrosamente, Kener José López, de 45 años, resultó solo con golpes leves tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo entre El Crucero y Diriamba.

Milagroso accidente: Kener López sobrevive al vuelco
Milagroso accidente: Kener López sobrevive al vuelco

A causa del accidente, la camioneta de color amarillo con negro, que iba conduciendo, terminó con las llantas hacia arriba.

Testigos dijeron que el hombre sobrevivió al impacto a pesar de la magnitud de los daños materiales.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para investigar los detalles y determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456