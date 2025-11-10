Conductor de camión muere al accidentarse en el fatídico cerro La Toboba, en Bluefields

De forma inmediata falleció Eliecer César Mendoza López, de 35 años, al volcarse con el camión que conducía en el kilómetro 336 de la carretera Nueva Guinea – Bluefields, a las 3 con 45 minutos de la mañana de este lunes.

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El accidente sucedió exactamente en la fatídica cuesta del cerro La Toboba en donde Mendoza López manejaba a exceso de velocidad el camión marca Freightliner color rojo placas RS 6145, el cual quedó totalmente destruido.

En el camión también viajaba el joven Jeyson Alejandro Dávila Galeano, de 26 años, quien resultó con trauma craneal y heridas en el rostro, por lo que fue llevado al hospital Doctor Ernesto Sequeira Blanco, de Bluefields.

Cazadores de noticias indicaron que aparentemente al perder el control en una curva, el conductor del camión se lanzó con intenciones de salvar su vida, pero al caer quedó prensado por el camastro, el cual cayó a orillas de un caño.

El camión era propiedad de la Ferretería Gaitán de la ciudad de Bluefields y sus ocupantes viajaron desde el sábado a Managua para cargar materiales que serían utilizados en un proyecto, por lo cual deberían de regresar hoy lunes.

Personas que llegaron al sitio informaron que entre el material y las partes destrozadas del camión fueron encontradas varias latas de cervezas y las investigaciones determinaron que el conductor iba manejando ebrio.

Se estima que entre el valor del camión y el material que transportaba hubo una pérdida aproximada a los 45 mil dólares.

Pobladores del cerro La Toboba afirmaron que este no es el primer accidente que ocurre en esa pendiente y que en todos los anteriores siempre ha habido personas fallecidas.