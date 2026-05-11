Conductor causa muerte de motociclista y deja dos lesionados más en León

A causa de un trauma craneal severo falleció Aaron José Guido, de 19 años, en un accidente de tránsito ocurrido anoche en de la entrada a la comarca La Ceiba tres kilómetros al Este, en el municipio de León.

Informes preliminares detallan que Aaron Guido conducía su motocicleta color negro marca Raybar, sin placa, cuando fue impactado por detrás por un carro de características desconocidas cuyo conductor huyó.

En el accidente también resultaron lesionados Fernando Urbina, de 20 años, y Bryant Cáceres, de 18, quienes viajaban en la moto junto a la víctima mortal.

Los lesionados fueron trasladados al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello, en la ciudad Universitaria.

Mientras tanto, la policía investiga la identidad del conductor homicida para que responda por la tragedia vial.