Conductor desconocido manda al otro mundo a peatón en El Ayote

Juan Rafael Toledo Reyes, de 27 años, terminó sus días atropellado por un vehículo de características desconocidas, cuyo conductor se dio a la fuga.

Conductor a la fuga en tragedia en Los Pocitos

La tragedia vial ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de hoy domingo, en la comarca Los Pocitos, ubicada en El Ayote, Caribe Sur.

Cazadores de Noticias informaron que Juan Rafael caminaba ebrio en una de las vías cuando fue atropellado mortalmente.

La policía del Caribe Sur amplía las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero del conductor involucrado en le muerte de Juan Toledo.

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