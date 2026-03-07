Conductor de vehículo impacta caponera y 4 pasajeros resultan lesionados, en Carazo

Cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo, cuando la mototaxi conducida por Elvis Jaret Zeledón Velásquez, con varios pasajeros fue impactada por un vehículo conducido por Jorge Luis Hernández Mayorga, de 32 años, cerca del hospital San José.

Entre los heridos se encuentra la adolescente Damaris Alexandra Campos, de 14 años, quien sufrió posibles fracturas en la muñeca izquierda y en la pierna derecha, además de quemaduras por fricción.

También resultó lesionada Leonela Castro Dávila, de 7 años, con trauma en la rodilla derecha y crisis nerviosa.

Asimismo, Yanel Rocha, de 45 años, presentó golpes en la oreja, antebrazo y pierna derecha, mientras que Santos Estrada, de 62 años, sufrió escoriaciones en el cuerpo, aunque rehusó ser trasladado a un centro médico.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Santiago de Jinotepe por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Nicaragua.