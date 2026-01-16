Conductor de motocicleta grave tras colisionar contra otra cabra mecánica en Jinotega
Al hospital Victoria Motta fue ingresado con pronósticos reservados, el ciudadano Roberto José Picado Chavarría, debido a las lesiones que sufrió al accidentarse en moto.
Informes indican que el accidente ocurrió en el empalme Las Lomas-El Cacao, en Jinotega, donde Roberto Picado impactó con otro motociclista.
La Policía investiga las circunstancias en que Picado Chavarría colisionó con el otro motociclista no identificado, quien sufrió lesiones menores.