Conductor de motocicleta grave tras colisionar contra otra cabra mecánica en Jinotega

Por Jonathan Morales
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Al hospital Victoria Motta fue ingresado con pronósticos reservados, el ciudadano Roberto José Picado Chavarría, debido a las lesiones que sufrió al accidentarse en moto.

Informes indican que el accidente ocurrió en el empalme Las Lomas-El Cacao, en Jinotega, donde Roberto Picado impactó con otro motociclista.

La Policía investiga las circunstancias en que Picado Chavarría colisionó con el otro motociclista no identificado, quien sufrió lesiones menores.

#Accidentes de Tránsito