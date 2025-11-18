Conductor de camioneta se mete a clavos al dejar a granadina con un pie casi cercenado

Juana Francisca López Miranda tendrá que ser sometida a una cirugía reconstructiva en su pie derecho, tras ser impactada por la camioneta placa MY 22-035 conducida por Bayardo Canales, de 44 años.

Testigos dijeron que Juana Francisca se transportaba en una motocicleta por el kilómetro 45 y medio de la carretera Diriá-Diriomo, en el departamento de Granada, cuando fue impactada por la camioneta.

A causa del accidente, la motorizada quedó con el pie derecho casi cercenado, por lo cual fue trasladado de emergencia al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.

Agentes de tránsito detuvieron al conductor de la camioneta para determinar su grado de responsabilidad en el caso.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el sector El Guasimito, en San Marcos, Carazo, donde resultó lesionado Jonathan Ríos Moraga, de 24 años, al perder el control de la moto que conducía.

En el trayecto, Ríos Moraga resultó con golpes y excoriaciones por lo cual fue trasladado al hospital Regional Santiago, de Jinotepe.

