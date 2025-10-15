Conductor de camioneta manda al hospital a ocupantes de motocicleta en Jinotega

El motociclista Junior Olivera Castillo, de 23 años, y su acompañante Jesús Olivera, resultaron lesionados al ser impactados por una camioneta, en la comarca Peña La Cruz, en Bocay, Jinotega.

A causa del impacto, Junior y Jesús salieron proyectados contra otra camioneta conducida por Erick Olivera Hernández.

En el hecho, los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al centro de salud de Bocay, Jinotega.

EN CARAZO

Otro accidente de tránsito ocurrió en el municipio de El Rosario, departamento de Carazo, donde resultaron lesionados el motociclista Alberto Brenes Arteaga, de 52 años; y su pasajero Juan Brenes Arteaga, de 45.

Según testigos, los ocupantes de la moto chocaron contra el camioncito conducido por Marcos Antonio Aburto, de 47 años, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

SIEMPRE EN CARAZO

Siempre en Carazo, la señora Margarita Martínez, de 80 años, resultó con una posible fractura en la pelvis, al sufrir una caída accidental, en una de las calles del barrio Carlos Núñez, en Jinotega

Conocidos dijeron que doña Margarita estaba en su casa, y al metérsele en el camino el perro que tienen como mascota, cayó al piso y se lesionó.

La afectada fue trasladada al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

