Conductor borracho se lesiona al derribar poste en carretera a Masaya

Lesionado resulto esta madrugada una persona del sexo masculino y de aproximadamente 25 a 30 años, al estrellar el vehículo que conducía contra un poste del tendido eléctrico que tumbo, dejando sin energía eléctrico las inmediaciones de la rotonda Jean Paul Genie.

Accidente en Rotonda Jean Paul Genie deja a joven lesionado

Nuestro cazador de noticias José Dávila, informó que el lesionado conducía a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad el vehículo Toyota Yaris color M 378 436, perdiendo el control e impactando contra el objeto fijo.

Familiares del lesionado, hijo presuntamente de un fuerte comerciante del mercado oriental, quienes que molestos la arremetieron contra los medios de comunicación, tratando de evitar la cobertura del accidente de tránsito.

Un equipo técnico de los bomberos Unidos atendieron al lesionado, trasladándolo a un centro asistencial de Managua.

Una cuadrilla de Unión Fenosa llegó al lugar para reemplazar el poste de concreto que cayó sobre el vehículo y obstaculizo unas de las vías de la carretera a Masaya.

