Conducir ebrio le cuesta la vida a motorizado de la Gran Sultana

El joven Jordy Antonio García, de 21 años, murió la madrugada de hoy domingo al accidentarse en motocicleta en la Avenida Elena Arellano, de la ciudad de Granada.

Jordy Antonio García, de 21 años

Lugareños dijeron que Jordy conducía en estado de ebriedad la moto placa GR 31-526, cuando perdió el control, cayó a la vía e impactó la cabeza contra una cuneta.

A causa del impacto sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le ocasionaron la muerte.

Al momento de la fatalidad, Jordy llevaba como pasajero a Yasser Josué Díaz, de 21 años, quien resultó con lesiones graves, por lo cual fue trasladado por Bomberos Unidos al hospital Amistad Japón Nicaragua.

El ahora occiso habitaba en el barrio Pancasán, de la ciudad de Granada, donde será velado y sepultado por familiares.

