Condenan a 5 años de cárcel a nica que ingresó ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado

El nicaragüense Marco Orlando Vado, de 66 años, fue condenado a 5 años de prisión en Miami por el juez federal Paul C. Huck, tras declararse culpable de reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado.

La sentencia será consecutiva a otra de seis años que ya cumplía por violar su libertad condicional en un caso de narcotráfico y por intento de agresión sexual a una menor de 12 años.

Vado fue inicialmente detenido por la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en noviembre de 2009, por violar su libertad condicional, tras ser condenado en el condado de Broward por tráfico de más de 400 gramos de cocaína.

El 23 de diciembre de ese mismo año, Marco Vado fue deportado a Nicaragua. A pesar de eso, regresó ilegalmente a Estados Unidos y fue arrestado nuevamente el 22 de abril de 2022 por intento de agresión sexual en una niña de 12 años en North Miami Beach.

