Condenan a 40 años a tico que mató a su ex pareja nicaragüense en Costa Rica

El costarricense Roybin Alberto Solera Anchía, de 29 años de edad, fue sentenciado a cumplir 40 años tras los barrotes por haber asesinado a su ex pareja nicaragüense Marisol Rodríguez Cordero, de 40 años de edad.

Femicidio en Costa Rica: 40 años para Roybin Solera

El femicidio fue cometido por el tico el 27 de mayo de 2024 en la casa de la víctima, en la Colonia Puntarenas de Upala, Costa Rica.

La condena fue dictada por el Tribunal Penal de Upala, donde el reo aceptó su culpabilidad, confirmó la Fiscalía costarricense.

En la sentencia, Roybin Alberto Solera es condenado por femicidio, tentativa de homicidio e infracción a la Ley de la Persona Adulta Mayor, según la comunicación oficial.

En este caso, la víctima por los delitos de tentativa de homicidio e infracción a la ley que protege a los adultos mayores en Costa Rica, es el papá de Marisol Rodríguez Cordero, quien salió en defensa de hija.

Después de cometer el crimen, Roybin Alberto Solera fue capturado por las autoridades entre unos cultivos de piña, en Santa Rosa de Upala, a unos 10 kilómetros del lugar hecho.

Al declararse culpable Roybin Alberto Solera relató que a las 7:40 minutos de la mañana del día del hecho, llego a la casa de su expareja y la golpeó con una piedra en la frente y después la apuñaló.

La mujer falleció en el hospital de Upala minutos después de ingresar a ese centro asistencial.

Marisol Rodríguez Cordero procreó con Roybin Alberto Solera, una niña que para mayo de 2024 tenía un año y siete meses de edad.

