Conato de incendio deja cuantiosos daños materiales en el barrio Marvin Marín

El hecho ocurrió ayer en una vivienda del barrio Marvin Marín, donde se quemó parcialmente la casa del señor Raúl Arturo Rodríguez, de 63 años de edad.

Incendio en el barrio Marvin Marín: Casa afectada

El afectado relató que además de la quema de parte la infraestructura el fuego también destruyó un ropero, una cama, un televisor plasma de 32 pulgadas y ropa en uso.

Los Bomberos Unidos, controlaron el incendio evitando que don Raúl Rodríguez, lo perdiera toda y que las llamas afectaran las casas vecinas.

Datos preliminares indican que el siniestro fue provocado por recalentamiento y cortocircuito en el motor de un abanico de pedestal, cuyas chispas cayeran en una cuna de madera con peluches, iniciando el siniestro.

