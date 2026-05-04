Compatriota sufre muerte súbita mientra trabajaba en construcción en Estados Unidos

El ciudadano nicaragüense Maxs Kielben Salomón Torres, de 35 años, falleció cuando realizaba labores de construcción en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos.

Maxs Kielben Salomón Torres, de 35 años

Compañeros de trabajo de Maxs Salomón, indicaron que lo vieron desvanecerse repentinamente por lo que de inmediato lo auxiliaron y llevaron a un centro asistencial, donde los médicos posteriormente informaron que había fallecido, sin indicar la causa por lo que se presume fue un infarto.

Se conoce que se Maxs Kielben Salomón Torres, quien era originario de Bilwi, Caribe Norte, tenía alrededor de dos años de vivir en Estados Unidos, donde trabajaba en la construcción.

