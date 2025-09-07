Compatriota pierde la vida arrollado por un vehículo en Nicoya, Costa Rica

Un nicaragüense de 49 años de edad, de apellido Fletes, fue encontrado muerto la mañana de este domingo en la vía publica en el sector de Nosara en Nicoya, en Guanacaste, Costa Rica.

La Cruz Roja Costarricense se apersonó al sitio tras la alerta y al llegar a la escena encontraron muerto al nica de apellido Fletes a la orilla de la carretera con un trauma craneoencefálico.

El OIJ destacó que, debido a las heridas, se presume que podría haberse tratado de un accidente de tránsito, y sobre esa línea están investigando el hecho.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 58 nicaragüenses han muerto este año en Costa Rica, en distintas circunstancias, principalmente en accidentes de transito y por mano criminal.