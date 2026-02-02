Compatriota es ultimado a balazos por sicarios en moto en la capital costarricense

Un nicaragüense de apellido Guevara, de 31 años, falleció, y otras personas resultaron heridas, durante un ataque a balazos ocurrido en Costa Rica.

Nicaragüense de 31 años fallece en ataque en Costa Rica

El suceso ocurrió a las 8:45 minutos de la noche de ayer domingo en plena vía pública en el sector de Sagrada Familia en San José, la capital costarricense.

En ese momento, dos sujetos llegaron en motocicleta al lugar y abrieron fuego de forma indiscriminada, impactando a Guevara en la espalda.

El nicaragüense quedó sin vida en el lugar, en tanto las personas heridas fueron atendidas en el sitio por la Cruz Roja y luego trasladadas a distintos centros médicos.

Hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de las lesiones ni la cantidad exacta de personas afectadas.

Tras la alerta, oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al lugar y acordonaron la zona, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y recabaron testimonios para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, no se reportan personas detenidas, y el caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año han muerto en Costa Rica, 11 nicaragüenses, 8 en accidentes de tránsito y tres asesinados.

