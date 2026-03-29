Compatriota es detenida en Costa Rica por tráfico de inmigrantes

Una nicaragüense, de apellido García Torres, y de 36 años, fue detenida en Guanacaste, Costa Rica, como sospechosa de tráfico de migrantes y por pretender sobornar a un oficial, informó la Policía Profesional de Migración.

Detención en Costa Rica por tráfico de migrantes

La detención de la pinolera García Torres se realizó en vía pública, en el sector de Zonzaponte, en La Cruz, tras una denuncia confidencial que alertó sobre un posible caso de tráfico de migrantes.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales interceptaron un vehículo particular que se desplazaba en sentido Peñas Blancas-Liberia. En el automóvil viajaban dos mujeres y una menor de edad, quienes se encontraban en condición migratoria irregular.

Al ser detenidos la nicaragüense García Torres le ofreció a los agentes de migración 70 mil colones, unos 150 dólares, para que lo dejaran pasar, pero más bien fue detenida y ahora enfrentara proceso por tráfico de inmigrantes y soborno.