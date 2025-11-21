Comerciante perece tras caer en moto a una zanja en la ciudad de León

El comerciante Donald Calderón Palma, de 65 años, falleció anoche a causa de un trauma craneal severo tras haberse accidentado en su moto en una calle de la ciudad de León.

Donald Calderón Palma, de 65 años

Los informes indican que Donald circulaba por una de las calles del Reparto Tangará el pasado miércoles, cuando por causas desconocidas cayó a una zanja.

El motorizado fue auxiliado por técnicos en emergencia que lo llevaron inicialmente al hospital Oscar Danilo Rosales, pero sus familiares lo trasladaron al hospital Mauricio Abdalah, de Chinandega, en donde falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Donald Calderón fue combatiente histórico y tenía su negocio en el mercado de la terminal de buses en León.

El compañero Calderón Palma fue velado en su casa ubicada en el anexo al reparto Che Guevara y este viernes sería sepultado en el cementerio de la comunidad El Guasimal, ubicada en la zona sur de la ciudad de León.

