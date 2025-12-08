Motociclista perece atropellado por camioneta que le invadió el carril en Jinotega

El motociclista Nelson Javier Altamirano Lumbí, de 28 años, murió a las 7:30 de la mañana de este lunes en el hospital primario del Cuá, Jinotega, a causa de las lesiones que sufrió en un accidente ocurrido en la madrugada.

Nelson Javier Altamirano Lumbí, de 28 años

Cazadores de noticias informaron que Nelson conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, la motocicleta marca Yamaha color azul placas JI 47050 cuando fue impactado una camioneta que le invadió el carril.

El accidente ocurrió en el barrio Ernesto Gutiérrez, en donde el motociclista fue chocado por la camioneta marca Toyota color rojo, placas MT 03033, conducida por Eddy Alberto Urbina Morales, de 50 años.

El motociclista fue llevado de inmediato al centro asistencial donde lamentablemente falleció a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida.