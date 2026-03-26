Colisión entre moto y grúa deja un muerto en La Paz Centro

El joven Moisés Coronado Sandoval, de 25 años, murió de forma inmediata a las 8:20 minutos de la noche de ayer miércoles, al impactar en moto contra la parte trasera de una grúa en la carretera a León, en el municipio de La Paz Centro.

Colisión mortal en La Paz Centro

El lamentable accidente se registró frente a la finca Santa Teresa, poco antes de la comunidad El Guayabo, por donde Coronado Sandoval conducía la moto a exceso de velocidad, lo que le impidió guardar la distancia y acabó estrellándose en la grúa que se hallaba estacionada.

Moisés Coronado Sandoval era conocido popularmente como «Pochote», y habitaba en la comunidad Rincón de Los Bueyes.

En la motocicleta viajaba como pasajero Alexander Hernández, de 40 años, también originario de la misma comunidad, quien fue llevado hacia un centro de salud cercano con fracturas y lesiones de consideración.

Debido al brutal accidente, el tráfico vehicular se mantuvo paralizado durante varias horas en el tramo carretero, hasta que las autoridades policiales llegaron a realizar las investigaciones del hecho.