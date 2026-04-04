Colisión entre moto y cuadraciclo deja tres lesionados en Isla de Ometepe, Rivas

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos turistas y un motociclista, en un accidente de tránsito registrado en la comunidad de San Fernando, jurisdicción del municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, Rivas

Cazadores de noticias informaron que el incidente fue provocado presuntamente por un motociclista identificado como Samir Ponce, de aproximadamente 23 años.

Se afirma quien, tras realizar una maniobra indebida, el motorizado terminó chocando contra el cuadraciclo conducido por Francisco Ramiro Quezada, de 25 años, quien viajaba junto a Stephanie Ramírez, de 31 años, ambos de nacionalidad costarricense, los que resultaron lesionados.