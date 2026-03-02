Colisión entre camioneta y motocicleta causa un muerto en carretera San Rafael del Norte – Jinotega

Victima de trauma craneal severo murió este domingo el motociclista Klener Úbeda, al colisionar casi de frente con una camioneta en el sector de la comarca La Laguna, en la carretera San Rafael del Norte-Jinotega.

Klener Úbeda

Klener llevaba de pasajero a Carlos Gerónimo Balmaceda Chavarría, de 33 años, cuando impactaron contra la camioneta placa M 426-871, en circunstancias investigadas por la policía jinotegana.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el joven Kleber Úbeda habitaba en la comarca Mesa del Ocote, en San Rafael del Norte, mientras que su amigo Carlos Gerónimo es oriundo de Villa Valencia, en la ciudad de Jinotega.

