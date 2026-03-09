Colisión entre camioneta y camión deja dos lesionados en Acoyapa, Chontales

Con severas lesiones resultaron Gerald Morales de 32 años, al colisionar de frente la camioneta placa M 415-809 que conducía contra el camión matrícula M 446-171 manejado por José López Collado de 29 años.

La colisión se registró la tarde de este lunes, en la bajada de La Cuesta La Cobada en el municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el conductor de la camioneta fue quien provocó el accidente al invadir el carril en que se desplazaba el camión, sin embargo, serán las autoridades de la Policía Nacional las encargadas de esclarecer el caso.

En tanto, ambos lesionados fueron trasladados por miembros de los Bomberos Unidos al hospital Camilo Ortega de Juigalpa, Chontales.