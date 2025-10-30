Colisión entre camión y moto taxi deja 6 lesionados en La Paz Centro

Al menos seis personas resultaron lesionadas, luego de que un camión cargado con productos ferreteros y una moto-taxi colisionaron en la entrada a la comunidad Santa Emilia, en el municipio de La Paz Centro, sobre la carretera Managua – Leon, la mañana de este jueves.

Entre los lesionados están: Jimmy Alexander Jarquín Martínez, de 39 años; Martha Sayanara Saavedra, de 46; Yubianka Morales Saavedra, de 7 años; Maynor David Torres Bellorín y Yeison Cortez, de 41 años.

También resultó afectado el conductor del camión, Carlos López, originario de Managua, quien sufrió pérdida de conocimiento y diversas contusiones a causa del brutal encontronazo.

Las autoridades policiales se presentaron al lugar para investigar las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

