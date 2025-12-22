Colisión de vehículo y cabezal deja 3 lesionados en entrada a Las Salinas, León

Tres personas fueron llevadas esta madrugada al hospital Óscar Danilo Rosales, de la ciudad de León, luego de sufrir diversas lesiones al verse involucrados en una doble colisión.

Doble colisión en León deja tres personas heridas

El accidente ocurrió a las 04:20 de esta madrugada en el kilómetro 78 de la carretera a León, en la entrada al balneario de Salinas Grandes.

Cazadores de noticias informaron que en el accidente se vieron involucrados el carro Yaris placa LE 06491, y el cabezal matricula CH 45 124.

La policía de tránsito de León, realiza las indagaciones del accidente para determinar la responsabilidad de ambos conductores.

